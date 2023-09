Wechsel in der Geschäftsführung beim GRÄFE UND UNZER Verlag

Joachim Rau (48), Geschäftsführer für den Geschäftsbereich Vertrieb, verlässt den Gräfe und Unzer Verlag zum 31.05.2024. Dr. Olaf Conrad (58) wird ab dem 01.10.2023 Geschäftsführer für den Geschäftsbereich Vertrieb und Strategie beim Gräfe und Unzer Verlag.

Joachim Rau hatte zum 01.09.2016 die Geschäftsführung Vertrieb des Gräfe und Unzer Verlags übernommen und führte den Verlag gemeinsam mit Ulrich Ehrlenspiel, Geschäftsführung Programm, und Marco Abrahms als kaufmännischer Geschäftsführer, in deren Händen weiterhin ihre Verantwortungsbereiche liegen. Joachim Rau hat mit seiner vertrieblichen Expertise und seinen umfangreichen Kenntnissen in der Buchbranche den Verlag durch schwierige Zeiten begleitet. Seine exzellenten Marktkenntnisse, der professionelle Umgang mit Handelspartnern und Key-Playern und nicht zuletzt seine profunden Vertriebskenntnisse haben ihm und seinem Team viele gemeinsame Erfolge beschert.

Verleger Thomas Ganske: “Ich bedauere sehr, dass wir mit Joachim Rau einen Spitzenvertriebsprofi verlieren. Die Projekte, zuletzt das Internet-Portal Jagdleben, die Joachim Rau engagiert und innovativ vorangetrieben hat, haben alle zu großem Erfolg für den Gräfe und Unzer Verlag geführt. Dafür danken wir ihm sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Joachim Rau: „Ich durfte viele Jahre in einem tollen Unternehmen mit tollen Menschen arbeiten und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich wünsche Gräfe und Unzer weiteren Erfolg und Fortune für die Zukunft.“

Zum 01.10.2023 wird Dr. Olaf Conrad (58) den Geschäftsbereich Vertrieb und Strategie beim Gräfe und Unzer Verlag übernehmen. Dr. Olaf Conrad war zuletzt als Geschäftsführer bei der Edel Verlagsgruppe GmbH tätig. Davor hatte er Stationen als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung beim DPV, als Geschäftsführer und Verlagsleiter bei Gruner + Jahr und war als selbständiger Unternehmensberater mit Schwerpunkt Medienunternehmen und Handel tätig.

Thomas Ganske: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Dr. Olaf Conrad einen versierten Medienprofi verpflichten konnten. Als herausragende Führungspersönlichkeit mit ausgezeichneten Branchenkenntnissen werden unsere Marktpartner weiterhin einen kompetenten Ansprechpartner und versierten Teamplayer an ihrer Seite haben. Die vertrieblichen Aktivitäten und die strategische Ausrichtung des Gräfe und Unzer Verlages sind bei Dr. Olaf Conrad in kompetenten Händen“. Dr. Olaf Conrad: „Gräfe und Unzer ist eines der profiliertesten Unternehmen im Buchmarkt und genießt mit seinen populären AutorInnen und kompetenten Redaktionen hohes Vertrauen in der Leserschaft. Ich freue mich, die starke Marktstellung von Gräfe und Unzer gemeinsam mit unseren Handelspartnern weiter auszubauen und die erfolgreiche strategische Entwicklung des Verlages im digitalen Wandel der Medienmärkte weiter voranzutreiben.“