Wechsel in der Chefredaktion DER FEINSCHMECKER Deborah Gottlieb folgt auf Madeleine Jakits

Hamburg, 03.12.2019. Madeleine Jakits übergibt am 15. Januar 2020 die Chefredaktion von Deutschlands führendem Magazin für kulinarische Lebensart, DER FEINSCHMECKER, an ihre Stellvertreterin Deborah Gottlieb. Madeleine Jakits wird dem Hamburger Jahreszeiten Verlag und dem FEINSCHMECKER als Herausgeberin eng verbunden bleiben.

Madeleine Jakits gehört der FEINSCHMECKER Redaktion seit über dreißig Jahren an. 1988 wechselte sie als Redakteurin aus dem Foodressort der „Brigitte“ (G+J) in gleicher Funktion zum Gourmet-Magazin aus dem Jahreszeiten Verlag. 1994 wurde sie stellvertretende Chefredakteurin und übernahm 1997 die Chefredaktion von Wolf Thieme. Sie verantwortete das Magazin danach über 22 Jahre!

Thomas Ganske: „Wie DER FEINSCHMECKER selbst ist Madeleine Jakits eine Institution – in der Medienbranche genauso wie in der Gastronomie und Hotellerie sowie in der Wein- und Foodszene und bei allen anderen, für die DER FEINSCHMECKER die erste und wichtigste Quelle für kulinarische Themen ist. Ich freue mich, dass wir diese vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Deutschlands renommiertester Gourmet-Botschafterin als Herausgeberin fortsetzen.“

Deborah Gottlieb gehört der Redaktion DER FEINSCHMECKER seit 2005 an. Sie wechselte 2005 von der Weltgruppe (ASV) in das Reiseressort des Gourmet-Magazins, welches sie bis heute als Ressortleiterin führt. 2015 wurde sie zusätzlich stellvertretende Chefredakteurin. Deborah Gottlieb verantwortet in der Redaktion darüber hinaus den erfolgreichen Launch von FEINSCHMECKER.DE.

Sebastian Ganske, der als Zeitschriftenvorstand auch für DER FEINSCHMECKER verantwortlich zeichnet: „DER FEINSCHMECKER ist Deutschlands prägende Medienmarke im Bereich Kulinarik und Spitzengastronomie. Deborah Gottlieb steht für Kontinuität und eine konsequente evolutionäre Weiterentwicklung von Magazin und Marke gleichermaßen. Sie hat eine exzellente Redaktion an ihrer Seite und ich bin überzeugt davon, dass sie mit ihrem kompetenten Team die Erfolgsgeschichte von DER FEINSCHMECKER fortschreiben wird.“

