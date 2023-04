Robb Report erscheint mit neuem Konzept

Hamburg, 23. März 2023. Die neue Chefredakteurin des deutschen Robb Report, Gloria von Bronewski, zeigt mit Erscheinen der aktuellen Ausgabe ihre ganz eigene Handschrift. Es ist die erste Ausgabe, die komplett unter ihrer Ägide entstanden ist. Robb Report wartet mit einem neuen Konzept und neuen Kolumnisten auf. Unter „The New Luxury“ fasst das neue Konzept hochkarätige Autoren, einen extrem hohen Anspruch an Qualität und Exklusivität der Themen sowie eine opulente, aufgeräumte Optik und Haptik zusammen. Robb Report versteht sich als Navigator für Individualisten die Freude an Qualität und besonderen Marken haben. Robb Report präsentiert sich als multithematisches Luxusmagazin mit einem deutlich aufgeräumten Cover wie ein Coffee Table Book.

Das Titelthema des aktuellen Robb Report lautet entsprechend „Zeit ist Luxus – wie man jeden Moment richtig nutzt“. Wie die Zukunft aussieht, hat Gloria von Bronewski in der Titelstory der künstlichen Intelligenz überlassen. Die Visualisierungen zur Coverstory rund um die Themen Zeit, Zukunft, Luxus und Mensch haben die Bits und Bytes des KI-Programms Midjourney erstellt. Das Ergebnis sind futuristisch anmutende Visualisierungen.

Mit drei neuen Kolumnisten kann die aktuelle Ausgabe ebenfalls aufwarten: Klaus St. Rainer, Chef der Golden Bar in München und Autor serviert seine Drinks in der Kolumne „Trinkkultur“. Der zweite im Bunde ist Max Orgeldinger, Geschäftsführer der Digitalagentur TLGG, der sich für die Leserschaft in die Tiefen des Metaverse, NFT und Blockchains begibt. Für robbreport.de wird Politikerin und Publizistin Diana Kinnert in Zukunft den Autotests des Magazins eine neue Perspektive verleihen. „New Luxury bedeutet mehr als nur ein Statussymbol zu kaufen, es ist eine neue Lebenshaltung. Früher stand bei Luxus meist allein Dekadenz im Fokus, aber die Wünsche der Konsumenten haben sich verändert. Heute ist Luxus eine bewusstere, intelligente und langfristige Investition in ein schönes Leben. Besonders in unsteten Zeiten muss ein Magazin seine Leser träumen lassen. Auf der anderen Seite sollte es aber auch ein exklusives Insiderwissen vermitteln“, erklärt Chefredakteurin Gloria von Bronewski zum Robb Report.

Neben dem Titelthema geht es im aktuellen Robb Report unter anderem um rare Oldtimer, Uhren als Wertanlage, fliegende Autos, Männer-Styles, Luxus-Hotels und -Restaurants, die Lieblingsuhren der Stars, den Sehnsuchtsort Japan, den Gloria von Bronewski bereits vor der Öffnung für Touristen bereisen konnte, sowie um bewusstseinserweiternde Substanzen und die ultimativen Segelyachten und Hideaways für Verwöhnte.