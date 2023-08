MERIAN – The Art of Travel: Jahreszeiten Verlag stellt Reisemagazin inhaltlich und optisch neu auf

Individueller, erlebnisintensiver, authentischer, luxuriöser:

Im Oktober erscheint die erste Ausgabe des Merian nach einem umfangreichen Relaunch



• Inhaltliche Vielfalt: Merian wird multithematisch, ist künftig mit jeder Ausgabe in vielen Destinationen unterwegs, liefert Geschichten und Reise-Ideen aus aller Welt.

• Hochklassiger Service: Zu jeder Destination bietet das Magazin kreative Lebensart-Angebote auf allerhöchstem Niveau.

• Premium-Optik: Die Bildsprache bleibt opulent, mit neuem Logo präsentiert sich Merian zeitlos elegant.



Künftig kombiniert die traditionsreiche Marke ihre Kompetenz aus 75 Jahren Reisejournalismus mit einem zukunftsweisenden Premium-Reisemagazin. Das Magazin konzentriert sich nicht mehr nur auf eine Stadt oder Region, sondern widmet sich Destinationen in aller Welt – mit dem neuen Konzept rücken Themen wie Individualität, Mobilität und Selbstverwirklichung in den Fokus. Merian bleibt dabei ein zuverlässiger Reise-Begleiter, anspruchsvolle Individualreisende finden für jedes Thema genau die Informationen, die ihnen einzigartige Reiseerlebnisse ermöglichen.

Der renommierte Mediendesigner Uwe C. Beyer hat den neuen Merian gestaltet. Mit dem neuen Logo, das an das Merian-Logo der ersten Stunde angelehnt ist, knüpft er an die 75-jährige Historie des Magazins an. Das Layout ist zeitlos elegant und schafft eine klare Struktur zwischen Service-Elementen, opulenten Bild-Strecken und Reportagen.

Das Unterwegssein in allen Variationen ist heute ein essenzieller Teil eines kosmopolitischen Lifestyles. Merian weiß, wo die besten Hotels eröffnen, wie schon die Anreise zum Erlebnis wird und welche Reisetrends zukunftsweisend sind. Das Magazin bleibt Inspirationsquelle, Ratgeber und Begleiter. „Zuverlässig hochwertig reisen, das bedeutet für Merian: Entspannter, intensiver und wertvoller die Zeit mit den Liebsten und Freunden verbinden. Das ist ‚The Art of Travel‘, das ist Merian“, erläutert Verleger Sebastian Ganske.

„Trauminseln“ und mehr im ersten neuen Merian

Die erste Ausgabe (#6/2023) erscheint am 20. Oktober 2023. Das Titelthema: „Trauminseln“. Das Magazin erkundet die Unterwasserwelt der Malediven und ein exklusives Dschungel-Resort auf Bali. Eine Reportage dreht sich um Slow Tourism auf Mallorca und das noch unentdeckte Menorca, eine andere um die Whisky-Destillerien auf der schottischen Insel Islay. Dazu: abgelegene Insel-Resorts zum Träumen. Weitere Themen der Relaunch-Ausgabe sind Ausstellungen in Hamburg, Berlin und Dresden zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, Oslos neue Hafenfront, Space-Tourism, der neue kulinarische Place-to-be Dubai und das Hotel Vier Jahreszeiten an der Hamburger Alster mit seiner langen, wechselvollen Historie.



Über den Jahreszeiten Verlag

Wie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communitys aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten – heute, morgen und in Zukunft.