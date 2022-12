Konzeptionelle Neuaufstellung bei MERIAN im 75. Jubiläumsjahr

Mit der Januarausgabe 2023 begeht der Magazinklassiker MERIAN aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag seinen 75. Geburtstag. Die allererste MERIAN Ausgabe vor 75 Jahren war der Stadt Würzburg gewidmet und die jetzige tut es wieder!

In mehr als sieben Jahrzehnten hat sich MERIAN zu einem führenden Reise- und Kulturmagazin im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die vergangenen drei Pandemie-Jahre haben gezeigt, dass anspruchsvolles, unbeschwertes Reisen und das Entdecken von Ländern, Menschen und Kulturen sich nachhaltig verändern und signifikant individueller werden.

MERIAN wird diesem Megatrend Rechnung tragen und daher das Jubiläumsjahr 2023 nutzen, um eine vollständig neue moderne und innovative Positionierung im Travelsegment zu entwickeln, und um mit einem neu gestalteten sehr hochwertigen Premium-Reisemagazin zurückzukehren.

Im Herbst 2023 erscheint MERIAN mit einem konsequent weiterentwickelten, innovativen Magazinkonzept. Themen wie Individualität, Nachhaltigkeit, Mobilität und Selbstverwirklichung, hochklassige Serviceorientierung und neue zeitgemäße breitgefächerte inhaltliche Lebensart-Angebote werden bei der Weiterentwicklung der Leadmarke in den Vordergrund rücken.

Das junge und moderne Erlebnis- und Servicemagazin MERIAN scout erscheint unverändert weiter.

Verleger Sebastian Ganske: „Unsere Premium- und Luxusmagazine AW Architektur & Wohnen, DER FEINSCHMECKER und Robb Report haben sich zu Leadmagazinen in ihrem jeweiligen Segment entwickelt. Unsere Premium-Medienmarken haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Jahreszeiten Verlag in den letzten zwei Jahren entgegen dem rückläufigen Gesamtmarkt 19% Umsatzwachstum in der Vermarktung verzeichnen konnte. Diesen Weg werden wir jetzt auch mit MERIAN beschreiten.”