JAHRESZEITEN VERLAG stärkt digitale Food-Kompetenz!

DER FEINSCHMECKER hat seine Website und den Digital-Shop generalüberholt – und FOODIE, das junge Magazin für Kulinarik-Einsteiger, bekommt ein digitales Zuhause.

DER FEINSCHMECKER setzt seit Jahrzehnten Maßstäbe im Foodsegment im Hinblick auf Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Er kombiniert kreative Innovationskraft mit einer großen angesehenen kulinarischen Tradition, ist Impulsgeber und Trendbotschafter – jetzt in einem neuen frischen Look mit klarer Mobile-First-Ausrichtung. DER FEINSCHMECKER-Digital-Shop wurde parallel durch Frölich & Kaufmann einem Refresh unterzogen. Hier standen Funktionalitäten und ebenfalls ein opulenteres Layout, entsprechend den Spitzenprodukten im Shop, auf der Agenda. Aktuell umfasst der Shop rund 1.500 Produkte, künftig soll sich die Anzahl verdoppeln. Stefan Fuhr, Publishing Director Food & Lifestyle bei JAHRESZEITEN VERLAG: „Für unsere Community, die Kulinarik als Lebensart versteht, ist der neue digitale Auftritt vom FEINSCHMECKER zeitgemäßer, lebhafter, und es macht mehr Spaß, in die FEINSCHMECKER-Welt und auch in den FEINSCHMECKER-Shop einzutauchen.

Der überarbeitete Digitalauftritt von DER FEINSCHMECKER ist keine Adaption des Magazins, vielmehr geht die Website nach wie vor ihren eigenständigen, überzeugenden digitalen Weg. Die UserInnen erleben die Welt von DER FEINSCHMECKER in allen populären digitalen Kommunikationsformen: In großen Reportagen und Nutzwertangeboten genauso wie in Bewegtbild, in opulenten Bildstrecken und in Audioformaten. Ein großes Plus sind die umfangreichen Datenbanken zu Sterneköchen, Top-Restaurants, Cafés, Metzgern, Bäckern, Weingütern und Rezepten sowie Reise-Tipps und Informationen zu Events. Die Absicht ist klar: FEINSCHMECKER.de präsentiert sich frischer, aufgeräumter und informativer. Ebenfalls wurden die Seiten des exklusiven und nur für Mitglieder zugänglichen FEINSCHMECKER-Premium-Clubs modernisiert.

FOODIE ist unisex, mit spektakulärer Fotografie und klarer Sprache. Jetzt präsentiert sich FOODIE auch digital der jüngeren Community – für alle, die sich stärker für vegane Kost, No waste, Nachhaltigkeit und die Food-Start-up-Szene interessieren. Interviews mit Prominenten nicht nur aus der Kulinarik-Szene findet man genau so wie kreative Rezepte, Küchen-Hacks oder Produkt-Tests.

Verantwortlich für die Website-Inszenierungen sowie deren Betrieb ist die Digital Unit der Ganske Verlagsgruppe, Ganske Digital GmbH.

Für unsere Werbepartner sind attraktive Premium-Partnerschaften entwickelt worden, so dass sie sich auf den digitalen Plattformen gegenüber der genuss- und konsumorientierten Zielgruppe vielfältig präsentieren können.“

https://www.feinschmecker.de/

https://www.der-feinschmecker-shop.de/

https://www.foodie.feinschmecker.de/