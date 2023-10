GRÄFE UND UNZER stellt Vertrieb neu auf und gründet eigene Vertriebsgesellschaft

Der Münchener Ratgeber- und Reiseverlag GRÄFE UND UNZER gründet eine eigene Vertriebsgesellschaft für den gesamten Handelsvertrieb

GRÄFE UND UNZER wird seinen Handelsvertrieb in eine eigene Vertriebsgesellschaft ausgliedern. Als 100%ige Tochter von GRÄFE UND UNZER wird die Vertriebsgesellschaft den Vertrieb für alle Titel Print und Digital sowie die Logistik für den Verlag übernehmen. Die bisherigen Vertriebspartner Bikemedia, Bergverlag Rother, Freytag & Berndt, Komplett Media, Marmota Maps, Michelin, Michael Müller, Tre Torri und Trescher werden künftig ebenfalls von der Vertriebsgesellschaft betreut.

Mit Gründung der Vertriebsgesellschaft sollen die Bedürfnisse und Anforderungen der Handelspartner noch stärker in den Vordergrund rücken. Ziel ist eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel, welche die gemeinsamen Vermarktungsanstrengungen noch erfolgreicher machen wird. Gleichzeitig können unabhängige Verlage nun die flächendeckenden und mehrstufigen Vertriebsleistungen einer eigenständigen und breit aufgestellten Vertriebsorganisation nutzen. Der Handel erhält wie bisher ein breites Verlagsportfolio aus einer Hand mit einer Rechnung und Lieferung. Die Ausgründung wird ohne Beeinträchtigung des laufenden Geschäfts stattfinden. Die Auslieferung für die Verlage erfolgt weiterhin über die Zeitfracht Medien GmbH. Start der neuen Gesellschaft ist im Frühjahr 2024, weitere Details werden mit allen Handelspartnern zeitnah besprochen.

„Wir reagieren auf die Veränderungen in den Märkten und schaffen mit diesem durchaus mutigen Schritt eine strategische Weichenstellung für die Zukunft. Erklärtes Ziel der neuen Gesellschaft ist es, weitere Partnerverlage für den Vertrieb zu gewinnen. Dazu sind wir bereits in sehr vielversprechenden Gesprächen“, so Joachim Rau, Geschäftsführer Vertrieb bei GRÄFE UND UNZER. Dr. Olaf Conrad, Geschäftsführer GRÄFE UND UNZER ergänzt: „Vor dem Hintergrund enger werdender Märkte ist es für GRÄFE UND UNZER ein wichtiger Schritt, in der Vertriebsgesellschaft einen starken und kompetenten Partner auf Marktseite zu haben. Unsere kreativen Redaktionen und unsere starken Marken gepaart mit einer konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Leserinnen und Leser werden von dieser neuen Aufgabenteilung profitieren.“