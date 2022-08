Gloria von Bronewski übernimmt Chefredaktion beim ROBB REPORT

Gloria von Bronewski, 34, wird spätestens zum 15. Oktober 2022 neue Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von ROBB REPORT. Sie folgt damit auf Thomas Garms, der den JAHRESZEITEN VERLAG verlassen hat. Gloria von Bronewski studierte Kommunikation mit Schwerpunkt Design und digitale Innovation und absolvierte anschließend die Burda Journalistenschule. Bis 2016 war sie Senior Editor beim Magazin InStyle, zuletzt im Office in New York. Im Anschluss daran gründete und führte sie erfolgreich ihre eigene Digitalagentur, mit der sie als Beraterin für internationale Lifestyle-Marken und Verlage tätig war und Content- sowie Event-Konzepte umsetzte. Zudem arbeitete sie als Trendscout für Markt-forschungsunternehmen, freie PR-Beraterin und Journalistin zu den Themen Luxus, Stil und Design, u.a. für das Handelsblatt, ICON sowie als wöchentliche Kolumnistin für die Welt am Sonntag – perfekte Voraussetzungen für die neue Position in Hamburg.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Gloria von Bronewski für die Position der Chefredakteurin des ROBB REPORT gewinnen konnten“, sagt Susan Molzow, CEO Jahreszeiten Verlag. „Ihre Persönlichkeit, ihre umfassende Erfahrung in der Beratung von Luxus- und Lifestyle-Marken und ihre Konzeptionsstärke sind beste Voraussetzungen für die journalistische Weiterentwicklung des ROBB REPORT – mit Frische und einer neuen Handschrift.“

„Besonders in unsteten Zeiten muss ein Magazin seine Leser träumen lassen. Auf der anderen Seite sollte es aber auch ein exklusives Insiderwissen vermitteln, an das man sonst in der Luxuswelt nur schwierig gelangt. Die Marke ROBB REPORT soll mehr als nur ein Blick durchs Schlüsselloch bieten“, so Gloria von Bronewski. „Ich freue mich persönlich sehr auf diese Aufgabe. Zusammen mit Tim Gutke, stellvertretender Chefredakteur, und dem großartigen Team, wollen wir dieser in Deutschland einzigartigen Medienmarke neue Impulse geben und den Erfolg konsequent ausbauen.“

(Credit: Fotograf Stefan Alfons)