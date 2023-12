GeraNova Bruckmann wird Vertriebspartner der von GRÄFE UND UNZER neu gegründeten Vertriebsgesellschaft ISP Isar Sales Partner

Wie bereits bekanntgegeben, gründet der Münchener Ratgeber- und Reiseverlag GRÄFE UND UNZER eine eigene Vertriebsgesellschaft. Prominenter neuer Vertriebspartner wird ab 01.07.2024 das Verlagshaus GeraNova Bruckmann mit bekannten Verlagsmarken wie Bruckmann, National Geographic, Frederking & Thaler und Christian Verlag.

Die Information zur Gründung einer eigenständigen Vertriebsgesellschaft als 100% Tochter von GRÄFE UND UNZER ist erst wenige Wochen alt und schon jetzt kann ein erster prominenter Neuzugang für die neue Vertriebsgesellschaft verkündet werden:

Das Verlagshaus GeraNova Bruckmann, das bisher mit einer eigenen Vertriebsmannschaft im Markt agierte, wird zum 01.07.2024 dazu stoßen. Als neuer Vertriebspartner werden die Verlage von GeraNova Bruckmann künftig von der Vertriebsgesellschaft betreut. Damit verbunden erfolgt auch ein Auslieferungswechsel von GeraNova Bruckmann vom Verlegerdienst München zur Zeitfracht Medien GmbH.

Die neue Vertriebsgesellschaft vereint damit eine Vielzahl relevanter Verlagsmarken und -programme in den Warengruppen Ratgeber und Reise und verantwortet ein Marktvolumen von über 100 Mio. € Umsatz. Der Handel erhält ein breites und qualitativ hochwertiges Verlagsportfolio aus einer Hand mit einer Rechnung und Lieferung. Die bisherigen Vertriebspartner Bikemedia, Bergverlag Rother, Freytag & Berndt, Komplett Media, Marmota Maps, Michelin, Michael Müller, Tre Torri und Trescher sind auch künftig Partner der Vertriebsgesellschaft.

Der Name der neuen Vertriebsgesellschaft ist ISP Isar Sales Partner, der Sitz der Gesellschaft wird weiterhin München sein und der operative Betrieb startet zum 01.04.2024. Geschäftsführer von ISP Isar Sales Partner wird Thomas Voigtländer, der bisher bei Gräfe und Unzer als Vertriebsleiter den Bereich E-Commerce und Key Account verantwortete.

Thomas Voigtländer über die neue Aufgabe: „Mein Team und ich freuen uns sehr über GeraNova Bruckmann als weiteren attraktiven Partnerverlag für die neue Vertriebsgesellschaft. Dieses spannende Portfolio ergänzt hervorragend unsere starken Marken, insbesondere in den Warengruppen Ratgeber und Reise. Damit können wir dem Handel einen noch effizienteren und intensiveren Service in der Sortimentsgestaltung bieten.“ „Wir freuen uns darauf, im schlagkräftigen Verbund mit den Kolleginnen und Kollegen von GRÄFE UND UNZER unseren Handelspartnern eine noch bessere Betreuung und unseren Lesern über alle Vertriebswege hinweg eine noch bessere Präsenz am POS bieten zu können,“ so Clemens Schüssler, Verleger von GeraNova Bruckmann.

Dr. Olaf Conrad, Geschäftsführer von Gräfe und Unzer ergänzt: „Mit dem starken Partner GeraNova Bruckmann an unserer Seite bekommt unsere Vertriebsgesellschaft einen bedeutenden Schub. Ich freue mich für unseren Geschäftsführer Thomas Voigtländer und sein Team für diesen guten Start. Mit Thomas Voigtländer haben wir einen ausgewiesenen und in der Branche bestens vernetzten Vertriebsexperten an der Spitze. Gemeinsam mit ihm und den Partnerverlagen an Bord werden wir eine kraftvolle Stimme und guter Gesprächspartner für den Handel im Ratgeber- und Reisemarkt sein.“

In den nächsten Wochen werden alle Handelspartner über die weiteren Schritte informiert.