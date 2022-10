Frankfurter Buchmesse erhält Julius-Campe-Preis 2022

Anlässlich der diesjährigen Buchmesse verlieh der HOFFMANN UND CAMPE Verlag den Julius-Campe-Preis 2022 an die Frankfurter Buchmesse. Die feierliche Preisverleihung fand im Frankfurt Pavilion auf dem Messegelände statt.

Tim Jung, verlegerischer Geschäftsführer von HOFFMANN UND CAMPE, würdigte die Messe mit den Worten: »Die Frankfurter Buchmesse überführt Geschichten, Ideen, Argumente und Meinungen in eine gesellschaftliche Erfahrung. Damit ist sie von herausragender Bedeutung für die Vermittlung und für das Verständnis der Literaturen unserer Welt.«

Claudia Roth, MdB und Staatsministerin für Kultur und Medien, erklärte in ihrer Laudatio: »Die Frankfurter Buchmesse ist längst ein Synonym für gelingende Literaturvermittlung und das weltweit bedeutendste Forum für Literatur. Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren hat sie in der Pandemie Herausragendes geleistet und mit der Entwicklung neuer Formate den unverzichtbaren Austausch in der Buchbranche aufrechterhalten.«

Im Anschluss an die Laudatio überreichte Tim Jung dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, die Preisurkunde.

»Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Spannungen abzubilden, dies ist eine der Kernaufgaben der Buchbranche – und damit auch unsere«, sagte Boos. »Es gelingt am besten durch eine große Präsenz von Büchermenschen, Verleger*innen, Leser*innen, Politiker*innen mit liberal-demokratischer Haltung. Nur so können wir einer Polarisierung in der Gesellschaft und einer vergifteten Debattenkultur entgegenwirken: Indem wir den demokratischen Diskurs stärken, Diversität eine Bühne bieten und kontroverse Themen mit gegenseitigem Respekt verhandeln.«

Der Julius-Campe-Preis gilt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich auf herausragende Weise literaturkritische und literaturvermittelnde Verdienste erworben haben. Die Auszeichnung ist mit 99 Flaschen edlen Weins und des bei HOFFMANN UND CAMPE erschienenen Faksimiles der »Französischen Zustände« Heinrich Heines dotiert.



Foto oben: Tim Jung überreicht dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, die Preisurkunde

Foto unten: Verleger Thomas Ganske mit Juergen Boos, Claudia Roth und Tim Jung