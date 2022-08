Dr. Thomas Garms verlässt den JAHRESZEITEN VERLAG

Dr. Thomas Garms, Chefredakteur von Robb Report Deutschland, verlässt den Jahreszeiten Verlag, um sich künftig auf den weiteren Ausbau des von ihm gegründeten Anleger- und Lifestylemagazins Materialist zu konzentrieren. Der Jahreszeiten Verlag bedauert das Ausscheiden von Herrn Dr. Garms sehr und bedankt sich für das erfolgreiche Engagement.

Als Head of Editorial Teams hatte Herr Dr. Garms zunächst die einzelnen Zeitschriftenredaktionen des Verlags synergetisch miteinander vernetzt und neue Produktionsabläufe eingeführt. Dazu gehörte u.a. die Schaffung des OET (One Editorial Team) mit einer gemeinsamen Kreativabteilung. Später oblag Herrn Dr. Garms der erfolgreiche Relaunch der Marke AW Architektur und Wohnen. Das Objekt hat sich in der Folge sowohl im Vertriebs- als auch im Anzeigenmarkt signifikant positiv entwickelt. Zeitgleich wurde auch das Luxusmagazin Robb Report unter dem Motto „The New Luxury“ visuell überarbeitet und konzeptionell weiter geschärft. Für die Zukunft wünscht der Jahreszeiten Verlag Herrn Dr. Garms alles Gute und weiterhin viel Erfolg.