Dr. Georg Kessler verlässt GANSKE VERLAGSGRUPPE

Hamburg, den 13. März 2020

Dr. Georg Kessler (63) verlässt die GANSKE VERLAGSGRUPPE zum 31.05.2020 nach drei erfolgreichen Jahren als Mitglied des Vorstandes für den Bereich „Buch und Versandhandel“.

Mitte des Jahres 2017 kehrte Kessler aus seiner Selbständigkeit, die von seiner Promotion an der LMU München („Der Buchverlag als Marke“) strategischer Beratungstätigkeit und der Verwirklichung persönlicher Ziele geprägt war, zur GANSKE VERLAGSGRUPPE zurück und führte den Buch- und Versandhandelsbereich (GRÄFE UND UNZER, TRAVEL HOUSE MEDIA, HatjeCantz, FRÖLICH & KAUFMANN sowie RHENANIA) erfolgreich in das neue Jahrzehnt.

Bereits von 2002 an war er neun Jahre lang Geschäftsführer und dann Sprecher der Geschäftsführung bei GRÄFE UND UNZER.

Unter seiner Führung baute der größte Ratgeberverlag Deutschlands die Marken und Programmbereiche von GU, TEUBNER und HALLWAG aus, daneben gründete er 2007 den GRÄFE UND UNZER Autorenverlag, der unter seiner Verantwortung in den letzten Jahren in die Erfolgsspur zurückgeführt wurde.

2018 gelang ihm mit der Akquisition des BLV Verlages ein strategischer Ausbau des Markenportfolios von GRÄFE UND UNZER, die dessen Marktführerschaft nachhaltig stärkte. 2019 schließlich trieb er die Integration der Versandhandelsunternehmen FRÖLICH & KAUFMANN und RHENANIA voran, die seit Januar 2020 räumlich in Berlin zusammengeführt werden konnten und damit zum führenden Premium-Versandbuchhändler für kuratierte Programme aus dem Buch- und Non-book-Bereich Deutschlands wurden.

Georg Kessler: „Die Weiterentwicklung der Unternehmen und Marken meines Bereichs hat mich enorm gereizt. Dass ich in den letzten 3 Jahren die Verantwortung für den Buch- und Versandhandelsbereich übernehmen durfte, war eine ebenso anspruchsvolle wie spannende Aufgabe. Nun werde ich mich wieder persönlichen Zielen und eigenen Projekten widmen.“

Thomas Ganske: „Ich bedauere den Entschluss von Dr. Georg Kessler sehr und danke ihm ausdrücklich für seine großartige Arbeit, seinen Sachverstand und seine Kreativität und die in unserer Unternehmensgruppe erreichten Erfolge. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm werde ich in bester Erinnerung behalten und wünsche ihm Glück und Erfolg für all seine Zukunftspläne.“

Durch die breit aufgestellten Geschäftsführungen der Verlage GRÄFE UND UNZER, TRAVEL HOUSE MEDIA, HatjeCantz und der Versandbuchhandlungen wird die Verantwortung für die bisher von Dr. Kessler abgedeckten Kompetenzfelder bis zur Regelung der Nachfolge von den Geschäftsführungen der Unternehmen getragen. Die zentrale Steuerung erfolgt weiterhin aus der Ganske Verlagsgruppe.

Die GANSKE VERLAGSGRUPPE ist in den Märkten Buchversand, Buchverlag, Zeitschriften, Handel und Corporate Publishing aktiv.

___________________________________________

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: info@ganske.de