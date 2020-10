Der JAHRESZEITEN VERLAG veröffentlicht das neue CORNELIA POLETTO MAGAZIN

Auch im aktuell komplexen Marktumfeld bleibt der Hamburger JAHRESZEITEN VERLAG auf kreativem Innovationskurs und bringt pünktlich zur jährlichen Food- und Gastlichkeits-Hochsaison das CORNELIA POLETTO MAGAZIN auf den Markt.

Das Food- und Personality-Magazin von und mit Deutschlands bekanntester Spitzenköchin Cornelia Poletto ist ab sofort im Zeitschriftenhandel erhältlich. Das Magazin bietet einen Themenmix, der die Küche und Persönlichkeit von Cornelia Poletto widerspiegelt. Viermal jährlich publiziert das Magazin mindestens 40 italienisch und mediterran inspirierte Rezepte à la Poletto – von einfacher Alltagsküche bis hin zum ambitionierten Gericht für besondere Anlässe. Darüber hinaus gibt es Reportagen rund um Esskultur, Warenkunde und Gastgeben sowie Einblicke in den bunten Alltag der Spitzenköchin. Abgerundet wird das Magazin durch Features in den Themenfeldern Mode, Design, Beauty und Gesundheit.

In ihrer Mehrfachrolle als Köchin, Autorin, Influencerin, Moderatorin, Unternehmerin, Mutter und Ehefrau ist Cornelia Poletto für viele Leserinnen und Leser eine vielseitige Inspirationsquelle. „In den vergangenen Wochen habe ich gelernt: Ein gutes Magazin zu machen ist so ähnlich, wie ein Menü zu kochen. Ich freue mich, meine Küche und mich ab sofort auch in dieser Form präsentieren zu können“, so Cornelia Poletto. Die 49-Jährige hat sich durch ihre Restaurants in Hamburg und Shanghai, vielfältige aufmerksamkeitsstarke TV-Engagements und durch erfolgreiche Kochbücher einen Namen gemacht. Im April 2020 ist ihr neuer Bestseller „Echt Poletto – Geheimnisse meiner Küche“ im Gräfe und Unzer Verlag erschienen.

In einem defensiven Marktumfeld, das weniger von Neugründungen sondern von Frequenzverkürzungen und sogar Titeleinstellungen gezeichnet ist, geht der JAHRESZEITEN VERLAG mit seinem hochklassigen Premium- und Luxuszeitschriftenportfolio in die Offensive und baut unter anderem seine Kulinariksparte weiter aus. „Mit unseren Leadtiteln DER FEINSCHMECKER und LAFER und dem jungen Food-Hipster-Magazin FOODIE und jetzt neu CORNELIA POLETTO verstehen wir uns als erste Adresse für kulinarische Zielgruppen im gesamten deutschsprachigen Raum und bieten mit diesem kompetiven Manufakturportfolio einzigartige Kommunikationskanäle für Insertions- und Kooperationspartner“, so Peter Rensmann, Geschäftsführung Marketing und Sales.

Das Cornelia Poletto Magazin wird von der Content Marketing Agentur TORNER BRAND MEDIA in Hamburg realisiert, die Chefredaktion besteht aus Sarah Ehrich und Sven Torner, als Art Director zeichnet Kristian Kutschera verantwortlich. Redaktionell verantwortlich im JAHRESZEITEN VERLAG ist Deborah Gottlieb. Cornelia Poletto ist als Editor-at-large in ihrer Rolle als aktive Herausgeberin eng in die Magazinproduktion eingebunden.

15.10.2020