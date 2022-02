Der JAHRESZEITEN VERLAG holt Arne Bergmann als Geschäftsführer Sales und Content Solutions ins Führungsteam

Zum 1. Februar 2022 besetzt der JAHRESZEITEN VERLAG mit Arne Bergmann als Geschäftsführer für Sales und Content Solutions eine weitere Spitzenposition. Der erfahrene Vermarktung- und Corporate Publishing Experte wird im Medienhaus die Luxus- und Premiumvermarktung ausbauen und die Geschäftsfelder Corporate Publishing und Content Solution weiter vorantreiben.

Nach CEO Susan Molzow, die ebenfalls zum 01.02.2022 ihr Amt antritt, wird Arne Bergmann die Geschäftsleitung vervollständigen. Susan Molzow fungiert als Sprecherin der neu aufgestellten Geschäftsführung.

Arne Bergmann ist seit vielen Jahren in der Medienwelt zu Hause und hat als Führungskraft bei seinen Tätigkeiten u.a. bei Hubert Burda Media, der Premiere AG (heute Sky), der Axel Springer SE und zuletzt als Leiter Werbemarkt bei der Neue Zürcher Zeitung AG in der gesamten DACH-Region umfassende Kenntnisse in Print, Online, TV- und Cross Media Vermarktung und Marketing gesammelt: “Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Susan Molzow und dem gesamten Team des JAHRESZEITEN VERLAG. Gemeinsam werden wir die Position der etablierten Luxus- und Premium-Marken des JAHRESZEITEN VERLAG weiter ausbauen und innovative Kommunikationslösungen für unsere Marktpartner entwickeln.“

Heiko Gregor, der nach drei erfolgreichen Jahren als CEO den JAHRESZEITEN VERLAG wie geplant verlässt, freut sich über die Besetzung der Position mit Arne Bergmann und gibt mit Susan Molzow und Arne Bergmann die Geschäftsführung in professionelle Hände. Susan Molzow: “Mit Arne Bergmann haben wir einen Kollegen gefunden, der hervorragend ins Team passt und mit seiner profunden Erfahrung neue Impulse geben wird. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit”.

Sebastian Ganske, Vorstand der Ganske-Verlagsgruppe und mit Jörg Hausendorf Initiator der Strategie, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Mit Frau Molzow, Herrn Bergmann, Herrn Rensmann und dem gesamten Team des JAHRESZEITEN VERLAG sind wir bestens aufgestellt, den Erfolg bei den Luxus- und Premium-Marken auszubauen und in neue Geschäftsfelder wie Lizenzen, Events und digitale Erlösmodelle nachhaltig zu expandieren.“

Über den JAHRESZEITEN VERLAG:

Der Hamburger JAHRESZEITEN VERLAG ist die Medienmanufaktur im Premiumsegment. Zu seinen renommierten Marken gehören unter anderem DER FEINSCHMECKER, AW Architektur & Wohnen, MERIAN und ROBB REPORT. Mit herausragender Kompetenz und langjähriger Erfahrung in den Bereichen Food & Lifestyle, Design & Living, Travel und Luxury kreiert der JAHRESZEITEN VERLAG exklusive Umfelder für seine Kunden und entwickelt passgenaue, crossmediale Kommunikationslösungen für alle Kanäle und Formate.





Die GANSKE VERLAGSGRUPPE ist in den

Märkten Buchversand, Buchverlag, Zeitschriften,

Handel und Corporate Publishing aktiv.

_____________________________________________

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: info@ganske.de