Benedikt Schwenen wird Produktmanager Digital für das Thema Jagd bei BLV –

Erfolgreiches Social Media-Format „Teppe & Schwenen“ jetzt in Kooperation mit dem BLV

München, den 07. Juni 2022 – Benedikt Schwenen (36) tritt Anfang Juni 2022 die neu geschaffene Position des Produktmanagers Digital und Kooperationen rund um den Jagdbereich der Marke BLV bei GRÄFE UND UNZER an. Außerdem wird GRÄFE UND UNZER das bekannte Social Media-Format „Teppe & Schwenen“ gemeinsam produzieren und vermarkten.

Die Nähe zur Natur und das Thema Jagd boomen und liegen im Trend. Ein großes Feld mit viel Potenzial wie hohen Zuläufen bei Jagdscheinen, einer steigenden Anzahl an jungen, auch immer mehr Jägerinnen und einer immer stärker digital interessierten Zielgruppe.

GRÄFE UND UNZER wird weiter in die Stärke der Marke BLV investieren. Der Bereich Jagd soll sowohl im Buchbereich sowie künftig auch im digitalen Bereich durch strategische Programm- und Formaterweiterungen und eine noch gezieltere Vermarktung und mehr Kooperationen ausgebaut werden.

Mit Benedikt Schwenen konnte GRÄFE UND UZER einen der renommiertesten Jagdexperten für den weiteren strategischen Ausbau der Marke BLV gewinnen. Als studierter Forstingenieur und langjähriger Chefredakteur bringt Schwenen sehr viel jagdliches Fachwissen mit. Gestärkt wird diese Expertise durch seine Zusammenarbeit mit dem BLV-Erfolgsautor Christian Teppe (Autor u.a. des Standardwerks „Krebs – vor und nach der Jägerprüfung“ und den SPIEGEL-Bestseller „Der kleine Jägerknigge“), der sich auch als Fachanwalt für Agrarrecht und profilierter Netzwerker einen Namen in der Jagdbranche gemacht hat. Schwenen und Teppe betreiben u.a. zusammen das erfolgreiche Format „Teppe & Schwenen op Jagd“, das nun in Kooperation mit dem BLV als „Teppe & Schwenen“ weiter ausgebaut wird. Neben einem YouTube-Kanal und einem Podcast gehören auch Facebook und Instagram Kanäle zum umfangreichen Angebot.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benedikt Schwenen einen eng mit der Zielgruppe verbundenen und sehr gut in der Szene vernetzten Experten für den strategischen Ausbau unser Marke BLV gewinnen konnten. Herr Schwenen beherrscht das klassische wie auch digitale Geschäft und deren Vermarktung hervorragend und ist somit eine große Bereicherung für unsere ambitionierten Ziele in diesem Bereich“, so Joachim Rau, Vertriebsgeschäftsführer GRÄFE UND UNZER Verlag. Er ergänzt: „Das wir für den digitalen Ausbau unserer Geschäftsfelder die Kooperation mit dem kongenialen Duo Teppe und Schwenen starten können, ist ein echtes Highlight.“

Benedikt Schwenen machte bereits im Alter von 15 Jahren seinen Jagdschein, absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Forstwirt und studierte danach Forstwirtschaft. Seit 2010 schreibt Schwenen u.a. für die Jagdmedien im dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag und war zuletzt Chefredakteur des deutschen Jagdmagazins Niedersächsischer Jäger.