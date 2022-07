300 Jahre Lieblingsbücher – 300 Jahre GRÄFE UND UNZER

Hamburg, 18. Juli 2022

GRÄFE UND UNZER blickt in diesem Jahr auf stolze 300 Jahre Historie zurück. Der Verlag mit Sitz in München hat seine Wurzeln in Ostpreußen. 1722 als Buchhandlung und „Vorratskammer der nützlichsten und brauchbarsten Bücher“ von Gottfried Eckart in Königsberg gegründet, vergrößert sich das „Haus der Bücher“, das ab dem frühen 19. Jahrhundert unter GRÄFE UND UNZER firmiert, kontinuierlich. In der Weimarer Republik ist es Europas größte und modernste Sortimentsbuchhandlung. Aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entsteht ein neues Unternehmen: In Wirtschaftswunderzeiten wird GRÄFE UND UNZER zum reinen Buchverlag, publiziert von Bayern aus und schreibt als einer der arriviertesten Publikumsverlage Erfolgsgeschichte. Seit den 1970ern wächst das Unternehmern stetig, setzt auf praktische Ratgeber in Print- und digitaler Form, erweitert das Verlagsprogramm und behauptet bis heute erfolgreich die marktführende Position in Bereich Ratgeber.

Ob raffinierte und köstliche Rezepte, die auch wirklich gelingen, Informationen zu speziellen Themen, fundiert und verständlich aufbereitet, wie Gesundheit, Reisen, aber auch Garten und Heimtiere – die Autoren sind allesamt Profis in ihren Fachgebieten und haben mit uns als Verlag immer zum Ziel: den bestmöglichen Inhalt zu bieten!

Seit 1990 ist GRÄFE UND UNZER ein Unternehmen der GANSKE VERLAGSGRUPPE und gehört zu den führenden deutschen Publikumsverlagen. Das Verlagshaus agiert mit den erfolgreichen Marken GU, BLV, Gräfe und Unzer, TEUBNER, HALLWAG, unum im Ratgebermarkt, mit der Gräfe und Unzer Edition im Bereich Sachbuch sowie mit MERIAN, POLYGLOTT, HOLIDAY und ADAC im Reiseführermarkt.