1. MERIAN TRAVEL FESTIVAL vom 1. – 3. Oktober 2022

Vielfältiges Programm macht Lust aufs Reisen

• 1. bis 3. Oktober 2022 in Wiesbaden, RheinMain Congress Centrum

• Spannende Workshops, Vorträge und Diskussionen

• Kulinarische und musikalische Eindrücke aus aller Welt

Zum ersten Mal lädt das Reise- und Kulturmagazin MERIAN zum Travel Festival ein: Das große Reise-Event findet vom 1. bis 3. Oktober in Wiesbaden statt und bietet Besuchern ein außergewöhnliches Programm rund um Reise und Genuss. Auf zwei großen Bühnen berichten bekannte Expert:innen, Autor:innen und Fotograf:innen von besonderen Destinationen, erzählen von persönlichen Erlebnissen und geben wertvolle Tipps für alle Arten von Reisen.

Ob zu Fuß durch Deutschland oder auf Safari in Afrika, ob solo durch die Alpen oder auf Kamelen durch Wüsten auf der ganzen Welt, ob Costa Rica, Antarktis, Schweiz oder Amazonas – das Festival-Programm macht Lust auf neue Ziele und hat für jeden Reisewunsch ein spannendes Angebot parat.

Besucher können sich informieren, mit den Speaker:innen diskutieren, finden Inspiration und Unterhaltung. Live on stage werden unter anderem Jonas Deichmann, Bestsellerautor und Abenteurer Christo Foerster, der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke, das Reisejournalisten-Duo Achill und Aaron Moser, Spitzenköchin Verena Lugert, Bergsteigerin Ana Zirner, Literaturexperte Denis Scheck und Afrika-Spezialist Michael Merbeck sein. Gastronomische und musikalische Highlights ergänzen das dreitägige Event mit Tastings und Klängen aus aller Welt.

Das MERIAN Travel Festival findet von Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober 2022, statt. Veranstaltungsort ist das RheinMain CongressCenter in Wiesbaden, in dem an diesen Tagen rund 5.000 Besucher:innen erwartet werden. Ein Tagesticket kostet 25 Euro, ein Pass für das gesamte, dreitägige Festival-Wochenende 60 Euro. Das MERIAN Travel Festival öffnet an allen Tagen um 10.00 Uhr, Samstag und Sonntag bis 20.00 Uhr, am Montag bis 14.00 Uhr.

www.merian.de/merian-travel-festival