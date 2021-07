Sekretärin für den Vorstand Zeitschriften und Digital

(m/w/d) in Vollzeit (unbefristet)

Die GANSKE VERLAGSGRUPPE GmbH ist eine mittelständische Mediengruppe mit Sitz in Hamburg.

Die GANSKE VERLAGSGRUPPE GmbH bündelt als Holdinggesellschaft die Aktivitäten der zur Verlagsgruppe gehörenden Unternehmen im Bereich Zeitschriften, Buch, E-Medien und Handel mit Medienprodukten. Wir suchen zum bald möglichen Eintritt eine

(m/w/d) in Vollzeit

Als versierte Sekretärin (m/w/d) sollten Sie alle klassischen Aufgaben eines anspruchsvollen Sekretariats sicher

und souverän beherrschen.

Aufgaben:

Repräsentanz der Unternehmensgruppe nach innen und außen

Vor- und Aufbereitung sowie Erstellung von Unterlagen für Vorstandssitzungen und Meetings mit den

Fachbereichen

abrechnungen, Wiedervorlage, Erstellung von Statistiken sowie Durchführung von Recherchen Ablage und Digitalisierung von Dokumenten

Unterstützung der Assistenzen

Durchführen der internen Kommunikation und PR- und Marketing-Tätigkeiten, unter anderem für die

öffentliche Online-Auftritte der GANSKE VERLAGSGRUPPE

Sie bringen mit:

Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, um die vielfältigen geschäftlichen Verpflichtungen und Engagements Ihres Vorgesetzten perfekt, verantwortungsvoll und unauffällig zu organisieren und zu koordinieren Zielorientierte, organisierte, strukturierte und systematische Arbeitsweise

in Wort und Schrift Sehr gute PC-Kenntnisse (insbesondere Google, Word, Excel, PowerPoint, MS Access von Vorteil)

Durchsetzungsfähigkeit, Teamgeist, „Hands-On-Mentalität“ und neben Ihrer fachlichen Qualifikation

legen wir besonderen Wert auf Vertrauenswürdigkeit und Belastbarkeit, eine gute Allgemeinbildung,

sowie Sensibilität und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen internen und externen

Geschäftspartnern

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem interessanten Produkt- und Markenumfeld.

Möchten Sie diese Aufgabe übernehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an

Vivien Schlägel

vivien.schlaegel@gvg-solutions.de