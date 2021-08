Online Redakteur / Content Manager (m/w/d)

Die Ganske Digital GmbH ist der Enabler für digitales Business in der Ganske Verlagsgruppe. Als kompetenter Ansprechpartner für alle Digitalprojekte der Gruppe koordiniert Ganske Digital die Planung, operative Umsetzung, sowie den Betrieb digitaler Produkte und Geschäftsmodelle mit Fokus eCommerce, Social eCommerce, Subscriptions und Digital Publishing. Die Ganske Digital organisiert außerdem den Aufbau & Austausch digitalen Know-Hows in der Ganske Verlagsgruppe.

Im Zuge der Erweiterung unseres engagierten E-Commerce-Teams an unserem zentralen Standort in Hamburg Harvestehude suchen wir ab sofort und in Vollzeit eine motivierte Persönlichkeit als

Online Redakteur / Content Manager (m/w/d)

Was Sie erwartet:

Sie sind, gemeinsam mit den jeweiligen Teams, für die Content-Produktion auf unseren Websites, insbesondere für die Themenfelder Reise, Food & Lifestyle, verantwortlich.

Sie optimieren die bestehenden Inhalte in Bezug auf Online-Storytelling, SEO, Social Media-Performance usw.

Sie haben stets die wesentlichen Traffic-KPIs im Blick, leiten daraus Maßnahmen zur Verbesserung der redaktionellen Arbeit ab und entwickeln eigene Stories und Formate.

Was Sie mitbringen:

Sie haben gutes ein Gespür für interessante und reichweitenstarke Themen und Zeilen sowie Ideen zu deren (Weiter-)Entwicklung.

Sie überzeugen durch Ihr Geschick in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams.

Sie bringen ein fundiertes Know-How in sämtlichen Bereichen des Online-Journalismus (Desktop, Mobil, SEO, Social Media) mit.

Sie beherrschen die gängigen Content-Management- bzw. Redaktionssysteme sowie Online-Monitoring-Tools.

Was wir Ihnen bieten:

Ein ambitioniertes und wachsendes Team aus Expert*innen unterschiedlichster Fachrichtungen, das Ihnen für Fragen immer zur Seite steht.

Möglichkeiten zum unkomplizierten mobilen Arbeiten.

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung.

Persönliches Entwicklungspotential in einer Unternehmensgruppe, bestehend aus über zehn Gesellschaften.

Du-Kultur, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

Zuschuss zur HVV-Card und zum JobRad.

Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge.

Spannende Mitarbeiterrabatte und Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern.

Kostenlose Getränke und einen der schönsten Arbeitsplätze direkt an der Alster.

Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen inkl. kurzem Anschreiben unter Angabe deiner Kündigungsfrist sowie deiner jährlichen Brutto-Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

Vivien Schlägel

HR Business Partner

Vivien.schlaegel@gvg-solutions.de