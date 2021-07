Layouter Wohnen / Architektur / Design

(m/w/d)

Der JAHRESZEITEN VERLAG, ein Unternehmen der GANSKE VERLAGSGRUPPE, ist Anbieter hochwertiger Medienmarken für exklusive Zielgruppen. Das Markenportfolio des Verlages umfasst die Titel AW ARCHITEKTUR & WOHNEN, DER FEINSCHMECKER, FOODIE, LAFER, MERIAN, DAS CORNELIA POLETTO Magazin und ROBB REPORT (Deutsche Ausgabe). Ergänzt werden die Printmarken durch zahlreiche Line Extensions und digitale Angebote wie E-Mags, Apps und Webseiten.

Für den Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen engagierten

Layouter Wohnen/ Architektur/ Design (m/w/d)

Schwerpunkt: AW Architektur & Wohnen

und für das übergreifende Grafikressort

Unser Angebot:

Werden Sie Teil unseres Teams im JAHRESZEITEN VERLAG. Wir bieten Ihnen attraktive und abwechslungsreiche Aufgaben, die Möglichkeit, Arbeitsprozesse mitzugestalten und Ihre Ideen umzusetzen sowie eine moderne Ausstattung.

Aufgaben:

Selbstständige Erstellung, Bearbeitung und Koordination von Zeitschriften-Layouts

Kreative Weiterentwicklung von Gestaltungsideen für die redaktionelle Seite

Impulse für neue Konzepte im Bereich Layout

Farbsicheres Beurteilen von Proofs bzw. Andrucken

Selbständige Durchführung von Bildrecherchen, Bildbearbeitung sowie Retusche

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Grafik Design / Kommunikationsdesign oder vergleichbare

Ausbildung im Bereich Grafik / Design / Mediengestaltung

Ausbildung im Bereich Grafik / Design / Mediengestaltung mehrjährige Berufserfahrung mit vergleichbarem Aufgabengebiet, idealerweise innerhalb von

Kreativagenturen oder Verlagen

Kreativagenturen oder Verlagen Ein sehr gutes Auge für Bildsprache und ein gutes Gespür für Formen, Farben und Typografie

Gute Kenntnisse im Umgang mit Adobe, InDesign, WoodWing sowie G Suite

Eine sorgfältige und präzise Arbeitsweise mit einem kritischen Auge für Details

Strukturierter, selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil

Ideenreichtum, Kreativität und eine proaktive Arbeitseinstellung

Ausgeprägtes Qualitätsverständnis

Hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Wenn Sie zudem Spaß an der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Gesprächspartnern aller Hierarchieebenen

haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer

Gehaltsvorstellung per E-Mail an

Vivien Schlägel

vivien.schlaegel@gvg-solutions.de