Der JAHRESZEITEN VERLAG, ein Unternehmen der GANSKE VERLAGSGRUPPE, ist Anbieter hochwertiger Medienmarken für exklusive Zielgruppen. Das Markenportfolio des Verlages umfasst die Titel AW ARCHITEKTUR & WOHNEN, DER FEINSCHMECKER, FOODIE, LAFER, MERIAN, DAS CORNELIA POLETTO Magazin und ROBB REPORT (Deutsche Ausgabe). Ergänzt werden die Printmarken durch zahlreiche Line Extensions und digitale Angebote wie E-Mags, Apps und Webseiten.

Zur Unterstützung unserer Brand Owner und Redaktionen an unserem zentralen Standort in Hamburg-Harvestehude suchen wir ab 01.10.2021 in Vollzeit eine motivierte Persönlichkeit als

Kaufmännische Assistenz (m/w/d)

Was Sie erwartet:

Sie sind für die Verwaltung, Organisation und Vorbereitung von Planungsprozessen zuständig.

Sie bearbeiten Rechnungen und Aufträge und pflegen unsere Datenbanken.

Sie erstellen aussagekräftige Auswertungen und Präsentationen für unsere kaufmännische Leitung.

Sie unterstützen aktiv in der Projektarbeit und agieren als Schnittstelle zu anderen Bereichen, wie der externen Auslieferung und den internen Abteilungen.

Sie führen unterstützende Backoffice-Tätigkeiten durch.

Was Sie mitbringen:

Sie haben Ihre Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement oder vergleichbar erfolgreich abgeschlossen.

Sie bringen fundierte Erfahrungen in der Datenbankpflege und im Meldeprozesswesen sowie sehr gute Kenntnisse in MS-Office (insbesondere in Excel und PowerPoint) mit.

Sie überzeugen durch eine strukturierte und analytische Arbeitsweise gepaart mit einem ausgeprägtes Qualitätsverständnis.

Sie verstehen sich als team- und serviceorientierte Persönlichkeit mit einem guten Organisationstalent und einem hohen Maß an Eigeninitiative.

Sie bringen idealerweise Erfahrungen mit Google Workspace mit – dies ist aber nicht zwingend notwendig.

Was wir Ihnen bieten:

Ein ambitioniertes und wachsendes Team aus Expert*innen unterschiedlichster Fachrichtungen, das Dir für Fragen immer zur Seite steht.

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung.

Persönliches Entwicklungspotential in einer Unternehmensgruppe, bestehend aus über zehn Gesellschaften.

Du-Kultur, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

Zuschuss zur HVV ProfiCard und zum JobRad.

Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge.

Spannende Mitarbeiterrabatte und Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern.

Kostenlose Getränke und ein Feierabendbier in unmittelbarer Nähe zur Alster.

Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen inkl. kurzem Anschreiben unter Angabe deiner Kündigungsfrist sowie deiner jährlichen Brutto-Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

Vivien Schlägel

HR Business Partner

Vivien.schlaegel@gvg-solutions.de