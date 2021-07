(Junior) Webshop Manager / E-Commerce Manager (m/w/d)

Die Ganske Digital GmbH ist der Enabler für digitales Business in der Ganske Verlagsgruppe. Als kompetenter Ansprechpartner für alle Digitalprojekte der Gruppe koordiniert Ganske Digital die Planung, operative Umsetzung, sowie den Betrieb digitaler Produkte und Geschäftsmodelle mit Fokus eCommerce, Social eCommerce, Subscriptions und Digital Publishing. Die Ganske Digital organisiert außerdem den Aufbau & Austausch digitalen Know-Hows in der Ganske Verlagsgruppe.

Im Zuge der Erweiterung unseres engagierten E-Commerce-Teams an unserem zentralen Standort in Hamburg Harvestehude suchen wir ab sofort und in Vollzeit eine motivierte Persönlichkeit als

(Junior) Webshop Manager / E-Commerce Manager (m/w/d)

Was dich erwartet:

Du bist als zentraler Ansprechpartner für die Gestaltung, Content-Optimierung und inhaltliche Pflege der Web-Shops unserer Verlage sowie Brandshops weiterer Stakeholder verantwortlich.

Du führst Marketing-Maßnahmen in Abstimmung mit dem Online-Marketing sowie den Brand Ownern durch und bist für die Umsetzung neuer E-Commerce-Projekte zuständig.

Du bist mit der Aufsetzung, Implementierung und Pflege von neuen Online-Shopsystemen betraut und überwachst in diesem Zuge Termine, Joblisten und Statusberichte.

Du verantwortest die Organisation und das Management der relevanten Schnittstellen zu den Webshops, insbesondere in Richtung Fulfilment, Accounting und Vertrieb.

Du erstellst Reportings und Analysen und leitest daraus Maßnahmen ab, um die Shop-Performance zu optimieren und weiterzuentwickeln.

Du hast die Sales-Entwicklung, die Bestellungen und den Lagerbestand im Blick und stellst die Verfügbarkeit unserer Produkte sicher.

Was du mitbringst:

Du hast ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich Marketing, Betriebswirtschaft oder vergleichbar erfolgreich abgeschlossen.

Du bringst Erfahrungen im E-Commerce und im Projektmanagement sowie in der Arbeit mit unterschiedlichen internen oder externen Kunden mit.

Du überzeugst durch ein gutes technisches Systemverständnis von Web-Shops –

Programmierkenntnisse sind aber nicht notwendig. Du zeigst in deiner täglichen Arbeit ein hohes Maß an Flexibilität, Teamfähigkeit sowie gute kommunikative Fähigkeiten, gepaart mit einem sicheren Auftreten.

Du kannst sichere Englisch-Kenntnisse vorweisen und bist versiert im Umgang mit MS-Office, vorrangig Excel und PowerPoint.

Was wir dir bieten:

Ein ambitioniertes und wachsendes Team aus Expert*innen unterschiedlichster Fachrichtungen, das Dir für Fragen immer zur Seite steht

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Persönliches Entwicklungspotential in einer Unternehmensgruppe, bestehend aus über zehn Gesellschaften

Du-Kultur, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Zuschuss zur HVV ProfiCard und zum JobRad

Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge

Spannende Mitarbeiterrabatte und Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern

Kostenlose Getränke und ein Feierabendbier in unmittelbarer Nähe zur Alster

Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen inkl. kurzem Anschreiben unter Angabe deiner Kündigungsfrist sowie deiner jährlichen Brutto-Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

Vivien Schlägel

HR Business Partner

Vivien.schlaegel@gvg-solutions.de