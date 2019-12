Content-Marketing: Hoffmann und Campe X und Gräfe und Unzer starten strategische Kooperation

Hamburg/München, 21. November 2019 – In ihren Disziplinen gehören Hoffmann und Campe X sowie der Verlag Gräfe und Unzer (GU) zu den herausragenden Qualitäts-Playern am Markt. Für eine noch umfassendere Portfolio-Leistung in den Bereichen Content Marketing und Corporate Books bündeln beide Experten der Ganske-Verlagsgruppe ab sofort ihre Kompetenzen, um gemeinsam Kunden passgenaue, crossmediale Kommunikationslösungen anzubieten.

Gräfe und Unzer bietet Kunden neben einem umfassenden Know-how aus dem Bereich Corporate-Books einen einzigartigen Zugang zu einer großen Reihe an absoluten Top-Autoren. Als führender Ratgeber- und Reiseverlag in Deutschland verfügen die Münchner über höchst attraktive, qualitativ hochwertige Ratgeber-Inhalte aus den unterschiedlichsten Sparten wie Essen & Trinken, Haus & Garten, Gesundheit und Lebenshilfe sowie Reise. Bereits heute entwickelt und produziert Gräfe und Unzer für B2B-Kunden erfolgreich maßgeschneiderte Bücher, Booklets, Apps und weitere digitale Produkte.

„Zusammen verfügen Gräfe und Unzer sowie Hoffmann und Campe X über eine im Markt einzigartige innovative Produktvielfalt mit einem überzeugenden Track Record“, so Heiko Gregor, Geschäftsführer von Hoffmann und Campe X. „Unser Ziel ist es, den riesigen Fundus an großartigen Inhalten von Gräfe und Unzer in unseren Content-Marketing-Ökosystemen zum Wirken zu bringen.”

Hoffmann und Campe X setzt auf einen exzellenten Mix aus Themenkompetenz, Kreation, Kuratierung und Datenanalyse. Der Content-Spezialist produziert auf strategischer Basis – mit Fokus auf der Customer Experience – authentische und zukunftsweisende Inhalte für alle klassischen und digitalen Kanäle.

“Wir gehen gemeinsam den nächsten Schritt im Content-Marketing”, erklärt Joachim Rau, Geschäftsführer Vertrieb von Gräfe und Unzer. “ Dabei wollen wir die Stärken unserer Marken umfassend ins Spiel bringen, aber auch unsere Autoren, die sich in ihren jeweiligen Sachgebieten so gut wie kaum jemand sonst auskennen und kompetentes Wissen vermitteln, für kluge Content-Marketing-Kampagnen als Influencer und Reichweiten-Booster nutzen.”

Über Hoffmann und Campe X

Bei Hoffmann und Campe X trifft exzellente Themenkompetenz und Kreation auf Datenanalyse. Der Content-Spezialist produziert auf strategischer Basis – mit Fokus auf der Customer Experience – authentische und zukunftsweisende Inhalte für alle klassischen und digitalen Kanäle. Die Hamburger entwickeln Content-Ökosysteme, die nachhaltig Werte für ihre Kunden schaffen und Zukunftsthemen begleiten. Hoffmann und Campe X arbeitet unter anderem für Audi, Bauhaus, Bilfinger, DEA, Hochtief, Omega Pharma, Talanx und United Grinding.

Über Gräfe und Unzer

GRÄFE UND UNZER ist Marktführer unter den deutschen Ratgeberverlagen. Verlegt werden Ratgeber zu den Programmbereichen Kochen & Verwöhnen, Körper, Geist & Seele, Partnerschaft & Familie, Heimtier, Haus & Garten sowie Weinbücher. Digitale Produkte wie Apps und E-Books ergänzen den Printbereich. Innovativ für die Buchbranche ist das Selbstverständnis des Verlages als Markenartikler mit exakt positionierten Marken wie GU, BLV, TEUBNER, HALLWAG und dem Imprint Gräfe und Unzer. Komplettiert wird das Markenportfolio mit den Reiseführer-Marken ADAC, MERIAN, HOLIDAY und POLYGLOTT. Die Vertriebsmarke TRAVEL HOUSE MEDIA vertreibt die hauseigenen Reiseführer sowie darüber hinaus hochwertige Reiseliteratur: das MERIAN Magazin, das gesamte MICHELIN-Programm, das Buchprogramm des ADAC VERLAGS, die Verlagsprodukte des Bergverlag Rother und des Trescher Verlags sowie die Reiseführer des Michael Müller Verlags und das Programm der BVA BikeMedia. Seit 1990 gehört GRÄFE UND UNZER zur Hamburger GANSKE VERLAGSGRUPPE.