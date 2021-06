Bildredakteur Schwerpunkt: Architektur, Wohnen, Design, Kunst

(m/w/d) in Vollzeit (unbefristet)

Der JAHRESZEITEN VERLAG, ein Unternehmen der GANSKE VERLAGSGRUPPE, ist mit seinen hochwertigen Magazinen die Medienmanufaktur für das Premiumsegment in Deutschland. Das Markenportfolio umfasst unter anderem die Titel A&W ARCHITEKTUR & WOHNEN, DER FEINSCHMECKER, FOODIE, MERIAN und ROBB REPORT (Deutsche Ausgabe). Ergänzt werden die Printpublikationen durch zahlreiche Line Extension, digitale Angebote, On- und Offline Events sowie Commerce- und Lizenzangebote.



Für unser übergreifendes One Editorial Team am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen engagierten

Aufgaben:

Weiterentwicklung der Marke AW in allen Bereichen

Entwicklung von optischen Konzepten für Print und Online in enger Zusammenarbeit mit Chef- und Artdirection

Bild- und Fotografenrecherche für print als auch online im Bereich Architektur, Wohnen, Design, Garten, Reise

Beurteilung von Bildmaterialien nach inhaltlichen, journalistischen, formalen, technischen Kriterien

Vorschläge für Wohn-, Garten-, Architekturstrecken sichten. Ankäufe verhandeln: Kosten, Rechte

Honorarabsprachen-, Verhandlungen mit Fotografen und Agenturen

Vertragsverhandlungen mit Fotografen

Organisation von Foto-Produktionen

Bildbestellung, Kostenkalkulation, Verwalten der Bilddaten, Überprüfung und Kalkulation VG-Bildkunst

Anforderungen:

Abgeschlossenes Volontariat, ggf. Fachstudium (z.B. Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft)

Ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich Design und Architektur

Hohe Affinität für Themen rund um Wohnen, Garten, Kunst

redaktionelle Erfahrung für Print und Digital

Stilsicherheit, journalistische Denkweise sowie ein ausgeprägtes optisches Gespür

Kreativität und selbstständiges Einbringen von Foto-Ideen und Themenvorschlägen

Eigenständige, strukturierte und konzeptionelle Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch

Kontaktfreudigkeit, Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse wie Italienisch oder

Französisch von Vorteil

Wir bieten:

Ein tolles Team, das gemeinsam anpackt.

Einen der schönsten Arbeitsplätze Hamburgs direkt an der Alster

Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten

Leistungsgerechte Vergütung

Bezuschussung des HVV-Profitickets

JobRad

Corporate Benefits bei verschiedenen Partnern

Betriebliche Altersvorsorge

Möchten Sie diese Aufgabe übernehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

Vivien Schlägel

HR Business Partner

Vivien.schlaegel@gvg-solutions.de